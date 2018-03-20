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ГПУ викликала Бакуліна на допит 5 квітня

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Генеральна прокуратура України викликала на допит 5 квітня народного депутата України Євгена Бакуліна, з якого було знято депутатську недоторканність, у справі закупівлі двох самопідйомних вишок для “Чорноморнафтогазу”. Про це йдеться в оприлюдненій на офіційному сайті ГПУ повістці, передає УНН.

Згідно з повісткою, нардепа викликають на 10 годину до кабінету слідчого в особливо важливих справах Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ для участі як підозрюваного у проведенні слідчих та процесуальних дій, пов’язаних з розслідуванням справи щодо закупівлі вишок.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Євгена Бакуліна.

Генеральна прокуратура України направила до Верховної Ради подання про зняття з Євгена Бакуліна депутатської недоторканності 16 лютого.

Генпрокурор раніше повідомляв, що досудовим розслідуванням встановлено, що Є.Бакулін з березня 2010 року ймовірно брав участь у злочинній організації, створеній Януковичем, що призвело до заволодіння особливо великими коштами при закупівлі нафтогазових вишок для ДАК “Чорноморнафтогаз”.

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