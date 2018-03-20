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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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ГПУ вызвала Бакулина на допрос 5 апреля

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос 5 апреля народного депутата Украины Евгения Бакулина, с которого было снято депутатскую неприкосновенность, в деле закупки двух самоподъемных вышек для “Черноморнефтегаза”. Об этом говорится в обнародованной на официальном сайте ГПУ повестке, передает УНН.

Согласно повестке, нардепа вызывают на 10:00 в кабинет следователя по особо важным делам Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ для участия в качестве подозреваемого в проведении следственных и процессуальных действий, связанных с расследованием дела о закупке вышек.

Напомним, 15 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Евгения Бакулина.

Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление о снятии с Евгения Бакулина депутатской неприкосновенности 16 февраля.

Генпрокурор ранее сообщал, что досудебным расследованием установлено, что Е.Бакулин с марта 2010 года вероятно участвовал в преступной организации, созданной Януковичем, что привело к завладение особенно большими средствами при закупке нефтегазовых вышек для ГАК "Черноморнефтегаз".

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