ГПУ вызвала Бакулина на допрос 5 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос 5 апреля народного депутата Украины Евгения Бакулина, с которого было снято депутатскую неприкосновенность, в деле закупки двух самоподъемных вышек для “Черноморнефтегаза”. Об этом говорится в обнародованной на официальном сайте ГПУ повестке, передает УНН.
Согласно повестке, нардепа вызывают на 10:00 в кабинет следователя по особо важным делам Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ для участия в качестве подозреваемого в проведении следственных и процессуальных действий, связанных с расследованием дела о закупке вышек.
Напомним, 15 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Евгения Бакулина.
Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление о снятии с Евгения Бакулина депутатской неприкосновенности 16 февраля.
Генпрокурор ранее сообщал, что досудебным расследованием установлено, что Е.Бакулин с марта 2010 года вероятно участвовал в преступной организации, созданной Януковичем, что привело к завладение особенно большими средствами при закупке нефтегазовых вышек для ГАК "Черноморнефтегаз".