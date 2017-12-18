ГПУ вдруге викличе Саакашвілі на допит
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Слідчі Генеральної прокуратури України мають намір вдруге викликати на допит екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі, який сьогодні прийшов до будівлі прокуратури, але відмовився спілкуватися зі слідчим і після інтерв'ю журналістам залишив приміщення. Про це в коментарі журналістам заявив прокурор Олександр Говорущак, передає кореспондент УНН.
“Саакашвілі Міхеіл Ніколозович сьогодні зірвав проведення слідчої дії, тому що викликався він для проведення цих дій до службового кабінету слідчого Генеральної прокуратури України. Однак, прибувши до контрольно-пропускного пункту Генеральної прокуратури, відмовився надалі від проведення слідчих дій, що свідчить про його ставлення до виконання своїх процесуальних обов'язків та небажання у встановленні істини у кримінальному провадженні”, - сказав О.Говорущак.
Він також додав, що М.Саакашвілі викличуть знову до ГПУ.
“Підозрюваний Саакашвілі не виконав своїх обов'язків як підозрюваного, тому його буде повторно викликано для проведення слідчих дій”, - зазначив прокурор.
Водночас О.Говорущак спростував інформацію про нібито непідслідність справи М.Саакашвілі Генпрокуратурі.
“На даний час жодних кримінально-процесуальних порушень у кримінальному провадженні немає. Сторона захисту цьому не сприяє встановленню істини, а лише перешкоджає встановленню істини”, — зазначив прокурор.
Як повідомляв УНН, 18 грудня Міхеіл Саакашвілі прийшов до будівлі ГПУ, поспілкувався із журналістами, однак не пішов на допит до слідчого Генеральної прокуратури України. Він заявив, що його справу має розслідувати Служба безпеки України.
11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Саакашвілі.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.