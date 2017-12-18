ГПУ вдруге викличе Саакашвілі на допит

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Слідчі Генеральної прокуратури України мають намір вдруге викликати на допит екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі, який сьогодні прийшов до будівлі прокуратури, але відмовився спілкуватися зі слідчим і після інтерв'ю журналістам залишив приміщення. Про це в коментарі журналістам заявив прокурор Олександр Говорущак, передає кореспондент УНН.