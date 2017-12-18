ГПУ повторно вызовет Саакашвили на допрос

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Следователи Генеральной прокуратуры Украины намерены во второй раз вызвать на допрос экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, который сегодня пришел в здание прокуратуры, но отказался общаться со следователем и после интервью журналистам покинул помещение. Об этом в комментарии журналистам заявил прокурор Александр Говорущак, передает корреспондент УНН.