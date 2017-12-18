ГПУ повторно вызовет Саакашвили на допрос
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Следователи Генеральной прокуратуры Украины намерены во второй раз вызвать на допрос экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, который сегодня пришел в здание прокуратуры, но отказался общаться со следователем и после интервью журналистам покинул помещение. Об этом в комментарии журналистам заявил прокурор Александр Говорущак, передает корреспондент УНН.
"Саакашвили Михеил Николозович сегодня сорвал проведение следственного действия, потому что вызывался он для проведения этих действий в служебный кабинет следователя Генеральной прокуратуры Украины. Однако, прибыв к контрольно-пропускному пункту Генеральной прокуратуры, отказался в дальнейшем от проведения следственных действий, что свидетельствует о его отношении к исполнению своих процессуальных обязанностей и нежелании в установлении истины в уголовном производстве", - сказал О.Говорущак.
Он также добавил, что М.Саакашвили вызовут снова в ГПУ.
"Подозреваемый Саакашвили не выполнил своих обязанностей в качестве подозреваемого, поэтому его будет повторно вызван для проведения следственных действий", - отметил прокурор.
В то же время О.Говорущак опроверг информацию о якобы неподследности дела М.Саакашвили Генпрокуратуре.
"В настоящее время никаких уголовно-процессуальных нарушений в уголовном производстве нет. Сторона защиты этому не способствует установлению истины, а лишь препятствует установлению истины", - отметил прокурор.
Как сообщал УНН, 18 декабря Саакашвили пришел в здание ГПУ, пообщался с журналистами, однако не пошел на допрос к следователю Генеральной прокуратуры Украины. Он заявил, что его дело должна расследовать Служба безопасности Украины.
11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления , предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.