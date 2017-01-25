ГПУ: Україна відмовиться від екстрадиції громадянина Грузії Г.Церцвадзе у випадку загрози життю
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Україна відповідно до міжнародної конвенції відмовиться від екстрадиції громадянина Грузії Гії Церцвадзе у випадку, якщо є будь-яка обставина, яка вказує на загрозу смерті або тортур. Про це з посиланням на слова заступника Генерального прокурора України Євгена Єніна повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган у Facebook, передає УНН.
"Ми несемо відповідальність за екстрадиційну перевірку і прийняття відповідного рішення. Для України принципово важливо дотримуватись своїх міжнародних зобов'язань. Якщо є будь-яка обставина, яка вказує на загрозу смерті або тортур (Г.Церцвадзе), відповідно до міжнародної конвенції, ми відмовимося від його передачі. Як тільки будуть зібрані усі документи, всі компетентні органи передадуть свої висновки, ГПУ прийме остаточне рішення з урахуванням усіх аспектів, у т.ч. національних інтересів України. Ми працюємо і підтримуємо відносини з грузинськими правоохоронними органами", - йитує Є.Єніна прес-секретар Генпрокурора.
Нагадаємо, за даними прокуратури Києва, Солом'янським районним судом Києва застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб щодо громадянина Грузії Гії Церцвадзе, який перебуває у міжнародному розшуку та був затриманий в неділю, 15 січня, в аеропорту Жуляни.
Як зазначається, під час судового засідання адвокат затриманого в усній формі повідомила, що "її підзахисний воював на сході України на боці українських добровольчих сил, а звинувачення російської сторони щодо нього сфабриковані та носять політичний характер".
У прокуратурі додали, що у разі підтвердження інформації про участь останнього у бойових діях на сході України у складі добровольчих сил, Росії буде відмовлено у видачі цієї особи.