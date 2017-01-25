ГПУ: Украина откажется от экстрадиции гражданина Грузии Г.Церцвадзе в случае угрозы жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Украина в соответствии с международной конвенцией откажется от экстрадиции гражданина Грузии Гии Церцвадзе в случае, если есть какие-либо обстоятельство, указывает на угрозу смерти или пыток. Об этом со ссылкой на слова заместителя Генерального прокурора Украины Евгения Енина сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook, передает УНН.
"Мы несем ответственность за экстрадиционную проверку и принятие соответствующего решения. Для Украины принципиально важно придерживаться своих международных обязательств. Если есть какое-либо обстоятельство, которое указывает на угрозу смерти или пыток (Г.Церцвадзе), согласно международной конвенции, мы откажемся от его передачи. Как только будут собраны все документы, все компетентные органы передадут свои выводы, ГПУ примет окончательное решение с учетом всех аспектов, в т.ч. национальных интересов Украины. Мы работаем и поддерживаем отношения с грузинскими правоохранительными органами", - цитирует Е.Енина пресс-секретарь генпрокурора.
Напомним, по данным прокуратуры Киева, Соломенским районным судом Киева применен временный арест сроком на 40 суток в отношении гражданина Грузии Гии Церцвадзе, который находится в международном розыске и был задержан в воскресенье, 15 января, в аэропорту Жуляны.
Как отмечается, в ходе судебного заседания адвокат задержанного в устной форме сообщила, что "ее подзащитный воевал на востоке Украины на стороне украинских добровольческих сил, а обвинения российской стороны к нему сфабрикованы и носят политический характер".
В прокуратуре преодолевает, что в случае подтверждения информации об участии последнего в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил, России будет отказано в выдаче этого лица.