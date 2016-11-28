ГПУ: справу щодо повернення нерухомого майна у комунальну власність Одеси передано на новий розгляд
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Верховний Суд України 23 листопада 2016 року підтримав позицію органів прокуратури та визнав обґрунтованими позовні вимоги про витребування у приватної структури нежилих приміщень, розташованих у центральній частині м.Одеси, у комунальну власність міста. Наразі справу передано на новий розгляд до господарського суду Одеської області. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Так, у 2014 році в судовому порядку визнано недійсним рішення Одеської міської ради від 14 квітня 2010 року, яким затверджено перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що підлягали приватизації та відчуженню в 2010 році, а також договір міни, укладений між Одеською міською радою та приватною структурою шляхом підписання удаваних правочинів: договору дарування об’єкта власності товариства — адміністративної будівлі загальною площею 6756,7 кв м та договору купівлі — продажу 23 об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, розташованих в історичному центрі міста.
Послідовно відстоюючи порушені інтереси держави, органами прокуратури пред’явлено віндикаційні позови до набувачів незаконно відчуженого комунального майна.
Наразі предметом позову є витребування дев’яти об’єктів нерухомості, що незаконно вибули із власності територіальної громади міста, загальною площею понад 1 тис кв м та вартістю понад 10,3 млн грн. Не зважаючи на доведеність незаконності рішення Одеської міської ради в іншій справі, внаслідок якого відчужено спірне майно, суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій у задоволенні позову відмовили.
Проте, Генеральною прокуратурою України було ініційовано перегляд судових рішень у зазначеній справі Верховним Судом України. За результатами перегляду суд найвищої інстанції заяву Генеральної прокуратури України задовольнив, незаконні судові рішення скасував, а справу направив на новий розгляд до господарського суду Одеської області.
Робота щодо відстоювання інтересів держави наразі триває.