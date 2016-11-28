ГПУ: дело о возврате недвижимого имущества в коммунальную собственность Одессы передали на новое рассмотрение

Так, в 2014 году в судебном порядке признали недействительным решение Одесского городского совета от 14 апреля 2010 года, которым утвержден перечень объектов коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы, подлежащих приватизации и отчуждению в 2010 году, а также договор мены, заключенный между Одесским городским советом и частной структурой путем подписания мнимых сделок: договора дарения объекта собственности общества - административного здания общей площадью 6756,7 кв.м и договора купли-продажи 23 объектов коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы, расположенных в историческом центре города.

Последовательно отстаивая нарушенные интересы государства, органы прокуратуры предъявили виндикационный иск к получателям незаконно отчужденного коммунального имущества.

Сейчас предметом иска является истребование девяти объектов недвижимости, которые незаконно выбыли из собственности территориальной общины города, общей площадью более 1 тыс кв.м и стоимостью более 10,3 млн грн. Несмотря на доказанность незаконности решения Одесского городского совета по другому делу, в результате которого отчудили спорное имущество, суды первой, апелляционной и кассационной инстанций в удовлетворении иска отказали.

Однако, Генеральной прокуратурой Украины был инициирован пересмотр судебных решений по данному делу Верховным Судом Украины. По результатам пересмотра суд высшей инстанции заявление Генеральной прокуратуры Украины удовлетворил, незаконные судебные решения отменил, а дело направил на новое рассмотрение в хозяйственный суд Одесской области.

Работа по отстаиванию интересов государства в настоящее время продолжается.