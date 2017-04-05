ГПУ розслідує справу щодо продажу “Укрнафтою” нафти за заниженими цінами

“Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями розслідує кримінальне провадження. Досудове розслідування здійснюється щодо порушень у сфері надрокористування. Досліджується декілька епізодів, серед них є епізод продажу нафти за заниженими цінами, яку видобувало ПАТ “Укрнафта”, — розповів він.

За словами представника ГПУ, також обшуки проводяться у шести структурних підрозділах підприємства в інших областях України.

Раніше прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що слідчі Генеральної прокуратури України проводять обшуки в службових приміщеннях ПАТ "Укрнафта" в рамках кримінального провадження щодо посадовців підприємства, які у 2013-2015 роках завдали збитки ПАТ "Укрнафта" на майже 140 млн грн.

За її даними, під час досудового розслідування встановлено, що продажі видобутої сировини здійснювались, переважно, підприємствам, що входили до групи “Приват”, а тому керівники ПАТ “Укрнафта”, діючи на користь цих підприємств - покупців нафти, умисно надавали до Аукціонного комітету відомості про густину видобутої нафти, які не відповідали її реальним фізико-хімічним характеристикам, зокрема, щодо місткості барелів в 1 тонні нафти (коефіцієнт барелізації).

Вона додала, що наразі слідчі ГПУ з метою відшукання документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, за підтримки СБ України, проводяться обшуки у службових приміщеннях ПАТ “Укрнафта”.

Нагадаємо, до "Укрнафти" прийшли з обшуками.