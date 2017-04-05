ГПУ расследует дело о продаже "Укрнафтой" нефти по заниженным ценам
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины расследует уголовное производство в отношении нарушений в сфере недропользования, в том числе, есть эпизод продажи нефти компанией по заниженным ценам. Об этом сказал журналистам в ПАО "Укрнафта", где проходят обыски, сотрудник ГПУ Дмитрий Павлий, передает корреспондент УНН.
"Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями расследует уголовное производство. Досудебное расследование осуществляется по нарушениям в сфере недропользования. Исследуется несколько эпизодов, среди них есть эпизод продажи нефти по заниженным ценам, которую добывала ПАО "Укрнафта", - рассказал он.
По словам представителя ГПУ, также обыски проводятся в шести структурных подразделениях предприятия в других областях Украины.
Ранее пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что следователи Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в служебных помещениях ПАО "Укрнафта" в рамках уголовного производства в отношении должностных лиц предприятия, которые в 2013-2015 годах нанесли ущерб ПАО "Укрнафта" почти на 140 млн грн.
По ее данным, в ходе досудебного расследования установлено, что продажи добытого сырья осуществлялись преимущественно предприятиям, которые входили в группу "Приват", а потому руководители ПАО "Укрнафта", действуя в интересах этих предприятий - покупателей нефти, умышленно предоставляли в Аукционному комитету сведения о плотности добываемой нефти, которые не соответствовали реальным физико-химическим характеристикам, в частности, емкости баррелей в 1 тонне нефти (коэффициент барелизации).
Она добавила, что сейчас следователи ГПУ с целью отыскания документов, имеющих значение вещественных доказательств в уголовном производстве, при поддержке СБ Украины, проводят обыски в служебных помещениях ПАО "Укрнафта".
Напомним, в "Укрнафту" пришли с обысками.