ГПУ расследует дело о продаже "Укрнафтой" нефти по заниженным ценам

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45571 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103717 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159412 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117776 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117293 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113014 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104604 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107160 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103648 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154314 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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ГПУ расследует дело о продаже "Укрнафтой" нефти по заниженным ценам

ГПУ расследует дело о продаже "Укрнафтой" нефти по заниженным ценам

Киев  •  УНН

 • 10171 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины расследует уголовное производство в отношении нарушений в сфере недропользования, в том числе, есть эпизод продажи нефти компанией по заниженным ценам. Об этом сказал журналистам в ПАО "Укрнафта", где проходят обыски, сотрудник ГПУ Дмитрий Павлий, передает корреспондент УНН.

"Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями расследует уголовное производство. Досудебное расследование осуществляется по нарушениям в сфере недропользования. Исследуется несколько эпизодов, среди них есть эпизод продажи нефти по заниженным ценам, которую добывала ПАО "Укрнафта", - рассказал он.

По словам представителя ГПУ, также обыски проводятся в шести структурных подразделениях предприятия в других областях Украины.

Ранее пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что следователи Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в служебных помещениях ПАО "Укрнафта" в рамках уголовного производства в отношении должностных лиц предприятия, которые в 2013-2015 годах нанесли ущерб ПАО "Укрнафта" почти на 140 млн грн.

По ее данным, в ходе досудебного расследования установлено, что продажи добытого сырья осуществлялись преимущественно предприятиям, которые входили в группу "Приват", а потому руководители ПАО "Укрнафта", действуя в интересах этих предприятий - покупателей нефти, умышленно предоставляли в Аукционному комитету сведения о плотности добываемой нефти, которые не соответствовали реальным физико-химическим характеристикам, в частности, емкости баррелей в 1 тонне нефти (коэффициент барелизации).

Она добавила, что сейчас следователи ГПУ с целью отыскания документов, имеющих значение вещественных доказательств в уголовном производстве, при поддержке СБ Украины, проводят обыски в служебных помещениях ПАО "Укрнафта".

Напомним, в "Укрнафту" пришли с обысками.

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