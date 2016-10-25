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Повернення В.Каськіва в Україну може тривати до 9 місяців

Повернення В.Каськіва в Україну може тривати до 9 місяців

Київ • УНН

 • 12106 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Генеральній прокуратурі заявляють, що процедура екстрадиції колишнього голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва до України з Панами може тривати до 9 місяців. Про це журналістам заявив заступник Генерального прокурора Євген Єнін, передає кореспондент УНН.

Він зазначив, що наразі процес екстрадиції В.Каськіва призупинено через прохання останнього про надання політичного притулку.

"Ми розраховуємо, що протягом шести місяців цей процес може поновитися після чого слід провести екстрадиційну перевірку, яка може тривати до трьох місяців", - зазначив Є.Єнін.

Нагадаємо, 19 серпня 2016 року за клопотанням Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про взяття В.Каськіва під варту. Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення про обрання В.Каськіву запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У ГПУ повідомляли, що з 1 серпня 2016 року В.Каськів перебуває у міжнародному розшуку.

Як повідомляв УНН, 10 вересня панамський суд обрав для екс-голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва запобіжний захід у вигляді застави у сумі 600 тис. дол. Пізніше він вніс заставу у сумі 600 тис. дол. США та вийшов на волю у Панамі.

В.Каськіва підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

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