Возвращение В.Каськива в Украину может длиться до 9 месяцев

Он отметил, что сейчас процесс экстрадиции В.Каськива приостановлен из-за просьбы последнего о предоставлении политического убежища.

"Мы рассчитываем, что в течение шести месяцев этот процесс может возобновиться, после чего следует провести экстрадиционную проверку, которая может длиться до трех месяцев", - отметил Е.Енин.

Напомним, 19 августа 2016 г. по ходатайству Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Печерский районный суд Киева принял решение о взятии В.Каськива под стражу. Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение об избрании В.Каськиву меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ГПУ сообщали, что с 1 августа 2016 г. В.Каськив находится в международном розыске.

Как сообщал УНН, 10 сентября панамский суд избрал для экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива меру пресечения в виде залога в сумме 600 тыс. долл. Позже он внес залог в сумме 600 тыс. долл. США и вышел на свободу в Панаме.

В.Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия).