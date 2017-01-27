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ГПУ планує 30 січня повідомити захисту В.Януковича про завершення досудового слідства

ГПУ планує 30 січня повідомити захисту В.Януковича про завершення досудового слідства

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Генеральна прокуратура України планує 30 січня завершити досудове слідство у справі за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича. Про це на брифінгу повідомив прокурор військової прокуратури Максим Крим, передає кореспондент УНН.

“На сьогоднішній день планується ГПУ 30 січня повідомити стороні захисту про закінчення досудового слідства”, — сказав М.Крим.

Він зазначив, що уточнена підозра підписана сьогодні Генеральним прокурором України Юрієм Луценком.

“В даній підозрі конкретизовано обставини вчинених кримінальних правопорушень, додано ще один злочинний епізод його (В.Януковича — ред.) злочинної діяльності, який полягає у зверненні про застосування ЗС РФ до Ради Федерації РФ”, — сказав М.Крим.

Він додав, що про сам лист екс-президента ГПУ було відомо давно, але вживалися заходи щодо обставин скоєння правопорушення та складу правопорушення.

Він зазначений, що зміст цієї підозри в подальшому буде покладено в зміст обвинувального акту.

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