ГПУ планує 30 січня повідомити захисту В.Януковича про завершення досудового слідства
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Генеральна прокуратура України планує 30 січня завершити досудове слідство у справі за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича. Про це на брифінгу повідомив прокурор військової прокуратури Максим Крим, передає кореспондент УНН.
“На сьогоднішній день планується ГПУ 30 січня повідомити стороні захисту про закінчення досудового слідства”, — сказав М.Крим.
Він зазначив, що уточнена підозра підписана сьогодні Генеральним прокурором України Юрієм Луценком.
“В даній підозрі конкретизовано обставини вчинених кримінальних правопорушень, додано ще один злочинний епізод його (В.Януковича — ред.) злочинної діяльності, який полягає у зверненні про застосування ЗС РФ до Ради Федерації РФ”, — сказав М.Крим.
Він додав, що про сам лист екс-президента ГПУ було відомо давно, але вживалися заходи щодо обставин скоєння правопорушення та складу правопорушення.
Він зазначений, що зміст цієї підозри в подальшому буде покладено в зміст обвинувального акту.