ГПУ планирует 30 января сообщить защите В.Януковича о завершении досудебного следствия
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины планирует 30 января завершить досудебное следствие по делу по обвинению экс-президента Виктора Януковича. Об этом на брифинге сообщил прокурор военной прокуратуры Максим Крым, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день планируется ГПУ 30 января сообщить стороне защиты об окончании досудебного следствия", - сказал М.Крым.
Он отметил, что уточненное подозрение подписано сегодня Генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.
"В данном подозрении конкретизированы обстоятельства совершенных уголовных преступлений, добавлен еще один преступный эпизод его (В.Януковича - ред.) преступной деятельности, который заключается в обращении о применении ВС РФ к Совету Федерации РФ", - сказал М.Крым.
Он добавил, что о самом письме экс-президента ГПУ было известно давно, но принимались меры относительно обстоятельств совершения правонарушения и состава правонарушения.
Он указал, что содержание этого подозрения в дальнейшем ляжет в содержание обвинительного акта.