ГПУ планує подати до ВР зміни до закону про заочне судочинство - Ю.Луценко (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Генеральна прокуратура України розробила зміни до закону щодо заочного судочинства і вноситимуть їх на розгляд Верховної Ради. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Ми розробили пропозиції щодо поліпшення закону про можливість заочного засудження. І ще цього тижня через депутатів, які співпрацюють з ГПУ, будемо готові внести його на розгляд Верховної Ради”, — сказав Ю.Луценко.
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Нагадаємо, 30 січня Президент України Петро Порошенко підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідворотності покарання осіб, які переховуються на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції”.