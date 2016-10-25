ГПУ планирует подать в ВР изменения в закон о заочном судопроизводстве - Ю.Луценко (дополнено)

"Мы разработали предложения по улучшению закона о возможности заочного осуждения. И еще на этой неделе через депутатов, которые сотрудничают с ГПУ, будем готовы внести его на рассмотрение Верховной Рады", - сказал Ю.Луценко.

Напомним, 30 января Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно неотвратимости наказания лиц, скрывающихся на временно оккупированной территории Украины или в районе проведения антитеррористической операции".