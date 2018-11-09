ГПУ підготувала підозру слідчому РФ через обвинувачення і тиск на Гриба
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру слідчому Російської Федерації, який незаконно притягнув до кримінальної відповідальності українського громадянина Павла Гриба. Про це написав на своїй сторінці у Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко, передає УНН.
“За результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного притягнення громадянина України П. Гриба до кримінальної відповідності на території Російської Федерації, Генеральною прокуратурою України складено повідомлення про підозру громадянину РФ”, — зазначив він.
Лисенко поінформував, що вказана особа, обіймаючи посаду старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділення слідчого відділу Управління ФСБ Росії по Краснодарському краю, за відсутності будь-яких об’єктивних доказів причетності Гриба до вчинення протиправних дій на території РФ, обвинуватив його у вчиненні особливо тяжкого злочину.
Слідчий РФ, зазначив Лисенко, застосував фізичний і психологічний тиск до Гриба і примусив його обмовити себе, тобто, штучно створивши докази його вини в інкримінованому злочині. Також російський слідчий, за його словами, надав Жовтневому районному суду м. Краснодара РФ завідомо неправдиві та недостовірні відомості щодо залучення Гриба належним чином в якості обвинуваченого та оголошення його у федеральний та міжнародний розшук, у результаті чого судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, таким чином сфальсифікувавши матеріали кримінальної справи.
Крім того, як розповів речник ГПУ, на цей час готується запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Російської Федерації щодо повідомлення вказаній особі про підозру та проведення із ним ряду процесуальних дій.
Також прокуратура встановлює інших причетних до незаконного притягнення Гриба до відповідальності.
Як повідомляв УНН, російський суд продовжив до 24 квітня 2019 року запобіжний захід Павлу Грибу, якого викрали російські спецслужби в Білорусі і звинувачують у підготовці теракту. Розгляд справи по суті призначено на 15 листопада.
У РФ Грибу висунуто обвинувачення за ч.1 ст.205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).
Під час одного з судових засідань Павло не визнав своєї провини.
Нагадаємо, раніше батько Гриба повідомляв, що суд повернув справу і самого Павла Гриба в Краснодар.