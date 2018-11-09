ГПУ подготовила подозрение следователю РФ из-за обвинений и давления на Гриба
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении следователю Российской Федерации, который незаконно привлек к уголовной ответственности украинского гражданина Павла Гриба. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, передает УНН.
"По результатам досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного привлечения гражданина Украины Гриба к уголовной соответствия на территории Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Украины составлено сообщение о подозрении гражданину РФ", - отметил он.
Лысенко сообщил, что указанное лицо, занимая должность старшего следователя по особо важным делам 2 отделения следственного отдела Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, при отсутствии каких-либо объективных доказательств причастности Гриба к совершению противоправных действий на территории РФ, обвинил его в совершении особо тяжкого преступления.
Следователь РФ, отметил Лысенко, применил физическое и психологическое давление на Гриба и заставил его оговорить себя, то есть, искусственно создав доказательства его вины в инкриминируемом преступлении. Также российский следователь, по его словам, предоставил Октябрьскому районному суду г. Краснодара РФ заведомо ложные и недостоверные сведения о привлечении Гриба должным образом в качестве обвиняемого и объявлении его в федеральный и международный розыск, в результате чего судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, таким образом сфальсифицировав материалы уголовного дела.
Кроме того, как рассказал представитель ГПУ, в настоящее время готовится запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Российской Федерации по уведомлению указанному лицу о подозрении и проведения с ним ряда процессуальных действий.
Также прокуратура устанавливает других причастных к незаконному привлечению Гриба к ответственности.
Как сообщал УНН, российский суд продлил до 24 апреля 2019 года меру пресечения Павлу Грибу, которого похитили российские спецслужбы в Беларуси и обвиняют в подготовке теракта. Рассмотрение дела по существу назначено на 15 ноября.
В РФ Грибу предъявлено обвинение по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
Во время одного из судебных заседаний Павел не признал своей вины.
Напомним, ранее отец Гриба сообщал, что суд вернул дело и самого Павла Гриба в Краснодар.