ГПУ перевірить чи чинився тиск на свідка у справі про узурпацію влади Януковичем

Як йдеться у судовому рішенні, під час судового допиту свідок підтвердила раніше надані слідчому покази та повідомила про обставини кримінального правопорушення. Але згодом заявила, що "не може пригадати, що було написано слідчим в протоколі допиту, так як була у хворобливому стані, та під час судового засідання вона повідомила інші обставини".

Враховуючи такий перебіг обставин, у сторони обвинувачення виникла підозра, що на свідка чиниться тиск з боку зацікавлених осіб. Тому прокурор звернувся до суду з клопотанням надати дозвіл на перевірки вхідних-вихідних дзвінків та повідомлень з телефону свідка.

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Заслухавши думки сторін, суд ухвалив: "Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Крупці А.О., прокурору відділу Генеральної прокуратури України Нескородяному А.М., право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ТОВ "Лайфселл" і ТОВ "Київстар" інформацію у друкованому та електронному вигляді… щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання".

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у розгляді кримінального провадження за обвинуваченням у держзраді В.Януковича до 4 грудня для того, щоб новий захисник зміг ознайомитися з матеріалами справи.

26 жовтня суд повідомив, що у справі про держзраду Януковича призначено нового адвоката Ігоря Ляшенка. Це вже третій державний адвокат, якого призначили для захисту інтересів В.Януковича.