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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21708 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 83143 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142347 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111594 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113301 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110447 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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ГПУ проверит оказывалось давление на свидетеля по делу об узурпации власти Януковичем

ГПУ проверит оказывалось давление на свидетеля по делу об узурпации власти Януковичем

Киев  •  УНН

 • 9257 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины проверить оказывалось давление на одного из свидетелей в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины в узурпации власти. Соответствующее решение вынес судья Печерского райсуда Владимир Карабань, передает УНН.

Как говорится в судебном решении, во время судебного допроса свидетель подтвердила ранее предоставленные следователю показания и сообщила об обстоятельствах уголовного преступления. Но впоследствии заявила, что "не может вспомнить, что было написано следователем в протоколе допроса, так как была в болезненном состоянии, и во время судебного заседания она сообщила прочие обстоятельства".

Учитывая ход событий, у стороны обвинения возникло подозрение, что на свидетеля оказывается давление со стороны заинтересованных лиц. Поэтому прокурор обратился в суд с ходатайством разрешить проверки входных-выходных звонков и сообщений с телефона свидетеля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый защитник попытается связаться с Януковичем до 4 декабря

Заслушав мнения сторон, суд постановил: "Предоставить старшему следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины Крупке А.А., прокурору отдела Генеральной прокуратуры Украины Нескородяному А.М., право временного доступа к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну и хранятся у оператора телекоммуникаций (мобильной связи) ООО "Лайфселл" и ООО "Киевстар" информацию в печатном и электронном виде ... о дате, времени и продолжительности входящих и исходящих телефонных соединений со ссылкой на ретранслятор а привязку к базовым станциям и их адрес, адрес местонахождения абонентов указанных телефонных номеров в момент каждого входящего / исходящего телефонного соединения и входящих / исходящих SMS и ММS - сообщений, информацию о GPRS - трафик, с учетом нулевых звонков указанных номеров телефона , а также получения абонентом услуг, их продолжительности, содержания, маршрутов передачи ".

Напомним, Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении уголовного производства по обвинению в госизмене В.Януковича до 4 декабря для того, чтобы новый защитник смог ознакомиться с материалами дела.

26 октября суд сообщил, что по делу о госизмене Янукович назначен нового адвоката Игоря Ляшенко . Это уже третий государственный адвокат, которого назначили для защиты интересов В.Януковича.

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