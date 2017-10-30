ГПУ проверит оказывалось давление на свидетеля по делу об узурпации власти Януковичем

Как говорится в судебном решении, во время судебного допроса свидетель подтвердила ранее предоставленные следователю показания и сообщила об обстоятельствах уголовного преступления. Но впоследствии заявила, что "не может вспомнить, что было написано следователем в протоколе допроса, так как была в болезненном состоянии, и во время судебного заседания она сообщила прочие обстоятельства".

Учитывая ход событий, у стороны обвинения возникло подозрение, что на свидетеля оказывается давление со стороны заинтересованных лиц. Поэтому прокурор обратился в суд с ходатайством разрешить проверки входных-выходных звонков и сообщений с телефона свидетеля.

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Заслушав мнения сторон, суд постановил: "Предоставить старшему следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины Крупке А.А., прокурору отдела Генеральной прокуратуры Украины Нескородяному А.М., право временного доступа к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну и хранятся у оператора телекоммуникаций (мобильной связи) ООО "Лайфселл" и ООО "Киевстар" информацию в печатном и электронном виде ... о дате, времени и продолжительности входящих и исходящих телефонных соединений со ссылкой на ретранслятор а привязку к базовым станциям и их адрес, адрес местонахождения абонентов указанных телефонных номеров в момент каждого входящего / исходящего телефонного соединения и входящих / исходящих SMS и ММS - сообщений, информацию о GPRS - трафик, с учетом нулевых звонков указанных номеров телефона , а также получения абонентом услуг, их продолжительности, содержания, маршрутов передачи ".

Напомним, Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении уголовного производства по обвинению в госизмене В.Януковича до 4 декабря для того, чтобы новый защитник смог ознакомиться с материалами дела.

26 октября суд сообщил, что по делу о госизмене Янукович назначен нового адвоката Игоря Ляшенко . Это уже третий государственный адвокат, которого назначили для защиты интересов В.Януковича.