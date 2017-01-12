ГПУ передасть до суду обвинувальний акт щодо В.Януковича за держзраду у січні – А.Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Генеральна прокуратура України передасть до суду обвинувальний акт щодо екс-президента Віктора Януковича, підозрюваного у державній зраді. Про це сказав заступник Генерального прокурора України — головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі “5 каналу”, передає УНН.
“Оголошено підозру про державну зраду Януковичу... Громадянин України, який являється суб’єктом державної зради, звернувся, маючи бекграунд колишнього керівника держави, до президента іншої держави з проханням ввести ЗС РФ на територію нашої держави. Уже в січні обвинувальний акт буде спрямовано до суду”, — сказав А.Матіос.
Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що планує, що судовий процес проти екс-президента Віктора Януковича розпочнеться у першій чверті наступного року.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ. У військовій прокуратурі повідомили, що у справі про держзраду В.Януковича надав свідчення депутат Державної Думи Росії 5-го і 6-го скликань Ілля Пономарьов.