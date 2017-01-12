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ГПУ передаст в суд обвинительный акт в отношении В.Януковича за госизмену в январе - А.Матиос

ГПУ передаст в суд обвинительный акт в отношении В.Януковича за госизмену в январе - А.Матиос

Киев • УНН

 • 9215 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины передаст в суд обвинительный акт в отношении экс-президента Виктора Януковича, подозреваемого в государственной измене. Об этом сказал заместитель Генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире "5 канала", передает УНН.

"Объявлено подозрение в государственной измене Януковичу ... Гражданин Украины, который является субъектом государственной измены, обратился, имея бэкграунд бывшего главы государства, к президенту другого государства с просьбой ввести ВС РФ на территорию нашего государства. Уже в январе обвинительный акт будет направлено в суд ", - сказал А.Матиоса.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что планирует, что судебный процесс против экс-президента Виктора Януковича начнется в первой четверти следующего года.

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене , пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК. В военной прокуратуре сообщили, что по делу о госизмене В.Януковича дал показания депутат Государственной Думы России 5-го и 6-го созывов Илья Пономарев.

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