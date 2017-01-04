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ГПУ передала в суд обвинувальний акт проти екс-керівника громадської безпеки столичної поліції

ГПУ передала в суд обвинувальний акт проти екс-керівника громадської безпеки столичної поліції

Київ • УНН

 • 7481 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт екс-керівника громадської безпеки столичної поліції, який надавав незаконний наказ на силове звільнення Майдану Незалежності у м. Києві від учасників акції протесту та надання цього наказу виконавцям — бійцям спецпідрозділу “Беркут”, що призвело до тяжких наслідків. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України 04.01.2017 направлено до Печерського районного суду м. Києва обвинувальний акт щодо колишнього керівника управління громадської безпеки ГУ МВС України у Києві.

Екс-керівник громадської безпеки столичної поліції обвинувачується у виконанні з метою перешкоджання проведенню мітингів і зборів 30.11.2013 завідомо незаконного наказу на силове звільнення Майдану Незалежності у м. Києві від учасників акції протесту та надання цього наказу виконавцям — бійцям спецпідрозділу “Беркут”, унаслідок реалізації чого заподіяно тілесні ушкодження більш ніж 80 мітингувальникам, тобто що призвело до тяжких наслідків.

Також вказаній особі інкримінується віддання 01.12.2013 на вул. Банковій у м. Києві, на виконання вказівок керівництва, завідомо незаконного наказу підконтрольним працівникам спецпідрозділу “Беркут” та військовослужбовцям внутрішніх військ МВС України на застосування з метою перешкоджання проведенню мітингів та зборів фізичної сили та спеціальних засобів до учасників акції протесту та журналістів, унаслідок чого заподіяно тілесні ушкодження більше ніж 29 мітингувальникам та 22 представникам засобів масової інформації, що спричинило тяжкі наслідки, а також неналежне виконання своїх обов’язків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 171, ч. 4 ст. 41, ст. 340, ч. 1 та ч. 2 ст. 367 КК України.

Крім того, щодо подій 01.12.2013 керівнику управління громадської безпеки ГУ МВС України в м. Києві інкриміновано неналежне виконання своїх службових обов’язків, що виразилось у незабезпеченні безпеки правоохоронців, зокрема не наданні засобів захисту, унаслідок чого отримали тілесні ушкодження 26 бійців внутрішніх військ та патрульно-постової служби.

Нагадаємо, що за результатами розслідування подій, що відбулись 01.12.2013 на вул. Банковій в м. Києві, в організації розгону протестувальників та застосування до них насильства повідомлено про підозру п’ятьом особам з числа керівництва держави та правоохоронних органів та п’ятьом правоохоронцям (з них трьом керівникам підрозділів), які виконували ці протиправні дії.

Досудове розслідування, спрямоване на встановлення інших організаторів та виконавців злочинів, вчинених під час цих подій, триває.

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