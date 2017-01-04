ГПУ передала в суд обвинительный акт против экс-руководителя общественной безопасности столичной полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-руководителя общественной безопасности столичной полиции, который дал незаконный приказ на силовое освобождение Майдана Независимости в г. Киеве от участников акции протеста бойцами спецподразделения "Беркут", что привело к тяжелым последствиям. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины 04.01.2017 направлен в Печерский районный суд г. Киева обвинительный акт в отношении бывшего руководителя управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве.
Экс-руководитель общественной безопасности столичной полиции обвиняется в даче с целью препятствования проведению митингов и собраний 30.11.2013 заведомо незаконного приказа на силовое освобождение Майдана Независимости в г. Киеве от участников акции протеста и предоставления этого приказа исполнителям — бойцам спецподразделения "Беркут", вследствие реализации чего причинены телесные повреждения более чем 80 митингующим, то есть привело к тяжелым последствиям.
Также указанному лицу инкриминируется вынесение 01.12.2013 на ул. Банковой в г. Киеве, на выполнение указаний руководства, заведомо незаконного приказа подконтрольным сотрудникам спецподразделения "Беркут" и военнослужащим внутренних войск МВД Украины на применение с целью препятствования проведению митингов и собраний физической силы и специальных средств к участникам акции протеста и журналистов, в результате чего причинены телесные повреждения более чем 29 митингующим и 22 представителям средств массовой информации, что повлекло тяжкие последствия, а также ненадлежащее исполнение своих обязанностей, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 171, ч. 4 ст. 41, ст. 340, ч. 1 и ч. 2 ст. 367 УК Украины.
Кроме того, относительно событий 01.12.2013 руководителю управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве инкриминировано ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, что выразилось в необеспечении безопасности правоохранителей, в частности не предоставлении средств защиты, в результате чего получили телесные повреждения 26 бойцов внутренних войск и патрульно-постовой службы.
Напомним, что по результатам расследования событий, которые произошли 01.12.2013 на ул. Банковой в г. Киеве, в организации разгона протестующих и применение к ним насилия сообщено о подозрении 5 лицам из числа руководства государства и правоохранительных органов и 5 правоохранителям (из них 3 руководителям подразделений), которые выполняли эти противоправные действия.
Досудебное расследование, направленное на установление других организаторов и исполнителей преступлений, совершенных во время этих событий, продолжается.