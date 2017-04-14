ГПУ передала до суду справу підприємця, який ймовірно завдав більше 42 млн грн збитків МОЗ і держбюджету

"Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та Департаментом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економіки Служби безпеки України, направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного з підприємств, який, будучи переможцем торгів на поставку антиретровірусних лікарських препаратів, у 2014 році отримав від Міністерства охорони здоров’я України в якості попередньої оплати державні кошти в сумі понад 52 млн грн на закупівлю вказаних медичних препаратів",- йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними ГПУ, підозрюваний поставив ліки лише на 10 млн грн, а решту коштів перераховував на рахунок свого підприємства, які в подальшому використав не за призначенням та вивів за кордон на рахунки структур, що не мають відношення до фармакологічного бізнесу.

Такі дії підприємця, на думку слідства, завдали більше 42 млн грн збитків МОЗ та держбюджету.

"Дії цього підприємця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), за якою передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна",- уточнили в ГПУ.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура Україна повідомила про підозру заступнику начальника головного управління Державної фіскальної служби у Київській області.