ГПУ передала в суд дело предпринимателя, который вероятно нанес больше 42 млн грн убытков Минздраву и госбюджету

"Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины и Департаментом процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата Генеральной прокуратуры Украины, при оперативном сопровождении Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономики Службы безопасности Украины, направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя одного из предприятий, который, будучи победителем торгов на поставку антиретровирусних лекарственных препаратов, в 2014 году получил от Министерства здравоохранения Украины в качестве предварительной оплаты государственные средства в сумме более 52 млн грн на закупку указанных медицинских препаратов", - говорится в сообщении.

При этом, по данным ГПУ, подозреваемый поставил лекарства только на 10 млн грн, а остальные средства перечислял на счет своего предприятия, которые в дальнейшем использовал не по назначению и вывел за границу на счета структур, не имеющих отношения к фармакологическому бизнесу.

Такие действия предпринимателя, по мнению следствия, нанесли больше 42 млн грн убытков Минздраву и госбюджету.

"Действия этого предпринимателя квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), по которой предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества", - уточнили в ГПУ.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении заместителю начальника главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области .