ГПУ передала в суд дело предпринимателя, который вероятно нанес больше 42 млн грн убытков Минздраву и госбюджету

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45560 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103712 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159404 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117771 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117292 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113013 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104603 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107160 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103648 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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ГПУ передала в суд дело предпринимателя, который вероятно нанес больше 42 млн грн убытков Минздраву и госбюджету

ГПУ передала в суд дело предпринимателя, который вероятно нанес больше 42 млн грн убытков Минздраву и госбюджету

Киев  •  УНН

 • 8801 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении экс-руководителя одного из предприятий, который нанес больше 42 млн грн убытков Министерству здравоохранения Украины и государственному бюджету. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает УНН.

"Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины и Департаментом процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата Генеральной прокуратуры Украины, при оперативном сопровождении Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономики Службы безопасности Украины, направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя одного из предприятий, который, будучи победителем торгов на поставку антиретровирусних лекарственных препаратов, в 2014 году получил от Министерства здравоохранения Украины в качестве предварительной оплаты государственные средства в сумме более 52 млн грн на закупку указанных медицинских препаратов", - говорится в сообщении.

При этом, по данным ГПУ, подозреваемый поставил лекарства только на 10 млн грн, а остальные средства перечислял на счет своего предприятия, которые в дальнейшем использовал не по назначению и вывел за границу на счета структур, не имеющих отношения к фармакологическому бизнесу.

Такие действия предпринимателя, по мнению следствия, нанесли больше 42 млн грн убытков Минздраву и госбюджету.

"Действия этого предпринимателя квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), по которой предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества", - уточнили в ГПУ.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении заместителю начальника главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области .

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