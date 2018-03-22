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ГПУ оприлюднила відео щодо розслідування стосовно Савченко

ГПУ оприлюднила відео щодо розслідування стосовно Савченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Генеральна прокуратура оприлюднила відеоролик, що стосується досудового розслідування за фактами вчинення народним депутатом Надією Савченко низки тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України та проти громадської безпеки, передає УНН

"Матеріали досудового розслідування за фактами вчинення Н.Савченко низки тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України та проти громадської безпеки. За інформацією СБУ", - підписали відео у ГПУ.

Нагадаємо, в Раді продемонстрували відеодокази щодо Н.Савченко.

Раніше регламентний комітет ВР підтримав подання Генпрокурора на затримання та арешт нардепа Н.Савченко.

Також нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що Н.Савченко та В.Рубан досягли домовленості з ватажком терористичної організації "ДНР" О.Захарченком щодо постачання зброї для проведення терористичного акту.

Н.Савченко, коментуючи підозру Генерального прокурора в підготовці теракту, зазначила, що за "мрії не садять".

Раніше Генпрокурор Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Н.Савченко.

Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

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