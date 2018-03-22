ГПУ обнародовала видео по расследованию относительно Савченко

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 3202 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 51103 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 67589 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101017 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108562 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116264 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121670 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132790 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146772 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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ГПУ обнародовала видео по расследованию относительно Савченко

ГПУ обнародовала видео по расследованию относительно Савченко

Киев  •  УНН

 • 14489 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Генеральная прокуратура обнародовала видеоролик, который касается досудебного расследования по фактам совершения народным депутатом Надеждой Савченко ряда тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и против общественной безопасности, передает УНН.

"Материалы досудебного расследования по фактам совершения Н.Савченко ряда тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и против общественной безопасности. По информации СБУ", - подписали видео в ГПУ.

Напомним, в Раде продемонстрировали видеодоказательства относительно Н.Савченко.

Ранее регламентный комитет ВР поддержал представление Генпрокурора на задержание и арест нардепа Н.Савченко.

Также напомним, Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что Н.Савченко и В.Рубан достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" А.Захарченком по поставкам оружия для проведения террористического акта.

Н.Савченко, комментируя подозрение Генерального прокурора в подготовке теракта, отметила, что за "мечты не сажают".

Ранее Генпрокурор Ю.Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.

Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

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