ГПУ обнародовала видео по расследованию относительно Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Генеральная прокуратура обнародовала видеоролик, который касается досудебного расследования по фактам совершения народным депутатом Надеждой Савченко ряда тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и против общественной безопасности, передает УНН.
"Материалы досудебного расследования по фактам совершения Н.Савченко ряда тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и против общественной безопасности. По информации СБУ", - подписали видео в ГПУ.
Напомним, в Раде продемонстрировали видеодоказательства относительно Н.Савченко.
Ранее регламентный комитет ВР поддержал представление Генпрокурора на задержание и арест нардепа Н.Савченко.
Также напомним, Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что Н.Савченко и В.Рубан достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" А.Захарченком по поставкам оружия для проведения террористического акта.
Н.Савченко, комментируя подозрение Генерального прокурора в подготовке теракта, отметила, что за "мечты не сажают".
Ранее Генпрокурор Ю.Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.