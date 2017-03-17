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ГПУ очікує рішення щодо екстрадиції екс-керівника “Укрспецекспорту” протягом двох місяців

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Колишній керівник “Укрспецекспорту” Сергій Бондарчук може вийти під заставу до першого засідання суду у Лондоні. Про це в ефірі “112 Україна” заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін, передає УНН.

"Як передбачено у таких випадках (арешту у Великій Британії – ред.) є можливість виходу під заставу до першого судового засідання. Перше засідання відбудеться як нам повідомили британські колеги саме 24 березня", - сказав Є.Єнін.

Він додав, що на цьому засіданні буде визначено, коли розпочнеться екстрадиційне слухання щодо С.Бондарчука.

"Саме на екстрадиційному слуханні будуть подані усі аргументи як сторони захисту так і обвинувачення", - сказав Є.Єнін.

За його словами, ГПУ очікує рішення щодо екстрадиції С.Бондарчука протягом двох місяців.

"Пан Бондарчук підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ст..191 ч.5 ККУ – це розкрадання коштів державної компанії, у даному випадку "Укрспецекспорту", вчинене групою осіб та за попередньою змовою. Крім того він підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ст. 366 ККУ – це службове підроблення", - повідомив Є.Єнін.

Він зазначив, що лондонський суд арештував С.Бондарчука за клопотанням генеральної прокуратури королівства Великої Британії.

Як повідомляв УНН, у Лондоні 17 березня стало відомо, що колишнього керівника “Укрспецекспорту” Сергія Бондарчука взяли під арешт у межах екстрадиційного процесу.

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