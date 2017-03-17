ГПУ ожидает решения об экстрадиции экс-руководителя "Укрспецэкспорта" в течение двух месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Бывший руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук может выйти под залог до первого заседания суда в Лондоне. Об этом в эфире "112 Украина" заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает УНН.
"Как предусмотрено в таких случаях (ареста в Великобритании - ред.) есть возможность выхода под залог до первого судебного заседания. Первое заседание состоится как нам сообщили британские коллеги именно 24 марта", - сказал Е.Енин.
Он добавил, что на этом заседании будет определено, когда начнется экстрадиционное слушание по С.Бондарчуку.
"Именно на экстрадиционном слушании будут представлены все аргументы как стороны защиты так и обвинения", - сказал Е.Енин.
По его словам, ГПУ ожидает решения об экстрадиции С.Бондарчука в течение двух месяцев.
"Господин Бондарчук подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.191 ч.5 УК - это хищение средств государственной компании, в данном случае "Укрспецэкспорта", совершенное группой лиц и по предварительному сговору. Кроме того, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 УК - это служебный подлог", - сообщил Е.Енин.
Он отметил, что лондонский суд арестовал С.Бондарчука по ходатайству Генеральной прокуратуры королевства Великобритании.
Как сообщал УНН, в Лондоне 17 марта взяли под арест бывшего руководителя "Укрспецэкспорта" Сергея Бондарчука в рамках экстрадиционного процесса.