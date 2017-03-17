ГПУ ожидает решения об экстрадиции экс-руководителя "Укрспецэкспорта" в течение двух месяцев

"Как предусмотрено в таких случаях (ареста в Великобритании - ред.) есть возможность выхода под залог до первого судебного заседания. Первое заседание состоится как нам сообщили британские коллеги именно 24 марта", - сказал Е.Енин.

Он добавил, что на этом заседании будет определено, когда начнется экстрадиционное слушание по С.Бондарчуку.

"Именно на экстрадиционном слушании будут представлены все аргументы как стороны защиты так и обвинения", - сказал Е.Енин.

По его словам, ГПУ ожидает решения об экстрадиции С.Бондарчука в течение двух месяцев.

"Господин Бондарчук подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.191 ч.5 УК - это хищение средств государственной компании, в данном случае "Укрспецэкспорта", совершенное группой лиц и по предварительному сговору. Кроме того, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 УК - это служебный подлог", - сообщил Е.Енин.

Он отметил, что лондонский суд арестовал С.Бондарчука по ходатайству Генеральной прокуратуры королевства Великобритании.

Как сообщал УНН, в Лондоне 17 марта взяли под арест бывшего руководителя "Укрспецэкспорта" Сергея Бондарчука в рамках экстрадиционного процесса.