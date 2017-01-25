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ГПУ: на Житомирщині на хабарі затримали керівника одного з управлінь ОДА

ГПУ: на Житомирщині на хабарі затримали керівника одного з управлінь ОДА

Київ • УНН

 • 7096 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. На Житомирщині на хабарі затримали керівника одного з управлінь обласної державної адміністрації та його посередника. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган у Facebook, передає УНН.

“Слідчим відділом прокуратури Житомирської області спільно з працівниками відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в області викрито під час одержання неправомірної вигоди керівника одного з управлінь Житомирської облдержадміністрації і його посередника”, — повідомила Л.Сарган.

Вона повідомляє, що під час проведення оперативних заходів у рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 368 КК України установлено, що посадовець вимагав від приватних підприємців Житомирського району неправомірну вигоду у розмірі 2500 дол. за безперешкодну діяльність у сфері переробки лісосировини.

Для одержання неправомірної вигоди чиновник залучив жителя міста Житомир.

Повідомляється, що посередника, після одержання ним зазначеної суми, затримано на території складських приміщень приватного підприємця, а посадовця — у центрі міста.

Зазначається, що неправомірну вигоду було вилучено.

Наразі вирішується питання щодо обрання обом затриманим запобіжного заходу, а також щодо відсторонення керівника управління від займаної посади.

Досудове розслідування проводиться слідчим відділом прокуратури області.

Українські Національні Новини

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