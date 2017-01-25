ГПУ: в Житомирской области на взятке задержали руководителя одного из управлений ОГА

"Следственный отдел прокуратуры Житомирской области совместно с работниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в области задержали во время получения неправомерной выгоды руководителя одного из управлений Житомирской облгосадминистрации и его посредника", - сообщила Л.Сарган.

Она сообщает, что во время проведения оперативных мероприятий в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч.3 ст. 368 УК Украины установлено, что чиновник требовал от частных предпринимателей Житомирского района неправомерную выгоду в размере 2 500 долл. за беспрепятственную деятельность в сфере переработки лесосырья.

Для получения неправомерной выгоды чиновник привлек жителя города Житомир.

Сообщается, что посредника, после получения им указанной суммы, задержали на территории складских помещений частного предпринимателя, а чиновника - в центре города.

Отмечается, что неправомерную выгоду изъяли.

Сейчас решается вопрос об избрании обоим задержанным меры пресечения, а также об отстранении руководителя управления от занимаемой должности.

Досудебное расследование проводится следственным отделом прокуратуры области.