ГПУ ініціювала позапланові перевірки е-декларацій 29 нардепів України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Генеральною прокуратурою України ініційовано проведення позапланових перевірок е-декларацій 29 народних депутатів України. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Генеральною прокуратурою України у ході опрацювання е-декларацій нардепів України встановлені факти невідповідності між задекларованими грошовими коштами та офіційно отриманими доходами декларантів, з яких сплачені податки та обов’язкові платежі відповідно до вимог Податкового Кодексу України.
Так відповідно до наявної інформації один з народних обранців у період з 2001 по 2016 роки отримав дохід у сумі 600 тис. грн. Втім за даними електронної декларації за 2015 рік останньому належать грошові кошти у розмірі майже 22 млн грн.
Враховуючи, що такі випадки непоодинокі та з метою встановлення легальності походження задекларованих коштів, а також повноти сплати декларантами та їх податковими агентами належних сум податків до бюджету, Генеральною прокуратурою України перед Державною фіскальною Службою України ініційовано проведення документальних позапланових перевірок з зазначених питань щодо 29 народних депутатів України.