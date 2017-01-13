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ГПУ ініціювала позапланові перевірки е-декларацій 29 нардепів України

ГПУ ініціювала позапланові перевірки е-декларацій 29 нардепів України

Київ • УНН

 • 9314 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Генеральною прокуратурою України ініційовано проведення позапланових перевірок е-декларацій 29 народних депутатів України. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

Генеральною прокуратурою України у ході опрацювання е-декларацій нардепів України встановлені факти невідповідності між задекларованими грошовими коштами та офіційно отриманими доходами декларантів, з яких сплачені податки та обов’язкові платежі відповідно до вимог Податкового Кодексу України.

Так відповідно до наявної інформації один з народних обранців у період з 2001 по 2016 роки отримав дохід у сумі 600 тис. грн. Втім за даними електронної декларації за 2015 рік останньому належать грошові кошти у розмірі майже 22 млн грн.

Враховуючи, що такі випадки непоодинокі та з метою встановлення легальності походження задекларованих коштів, а також повноти сплати декларантами та їх податковими агентами належних сум податків до бюджету, Генеральною прокуратурою України перед Державною фіскальною Службою України ініційовано проведення документальних позапланових перевірок з зазначених питань щодо 29 народних депутатів України.

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