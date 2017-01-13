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ГПУ инициировала внеплановые проверки е-деклараций 29 нардепов Украины

ГПУ инициировала внеплановые проверки е-деклараций 29 нардепов Украины

Киев • УНН

 • 9314 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Генеральной прокуратурой Украины инициировано проведение внеплановых проверок е-деклараций 29 народных депутатов Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.

Генеральной прокуратурой Украины в ходе обработки е-деклараций нардепов Украины установлены факты несоответствия между задекларированными денежными средствами и официально полученными доходами декларантов, с которых уплачены налоги и обязательные платежи в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Украины.

Так согласно имеющейся информации один из народных избранников в период с 2001 по 2016 годы получил доход в сумме 600 тыс. грн. Впрочем, по данным электронной декларации за 2015 год последнему прендлежат денежные средства в размере почти 22 млн грн.

Учитывая, что такие случаи нередки и с целью установления легальности происхождения задекларированных средств, а также полноты уплаты декларантами и их налоговыми агентами надлежащих сумм налогов в бюджет, Генеральной прокуратурой Украины перед Государственной фискальной Службой Украины инициировано проведение документальных внеплановых проверок по указанным вопросам в отношении 29 народных депутатов Украины.

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