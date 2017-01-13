ГПУ инициировала внеплановые проверки е-деклараций 29 нардепов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Генеральной прокуратурой Украины инициировано проведение внеплановых проверок е-деклараций 29 народных депутатов Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
Генеральной прокуратурой Украины в ходе обработки е-деклараций нардепов Украины установлены факты несоответствия между задекларированными денежными средствами и официально полученными доходами декларантов, с которых уплачены налоги и обязательные платежи в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Украины.
Так согласно имеющейся информации один из народных избранников в период с 2001 по 2016 годы получил доход в сумме 600 тыс. грн. Впрочем, по данным электронной декларации за 2015 год последнему прендлежат денежные средства в размере почти 22 млн грн.
Учитывая, что такие случаи нередки и с целью установления легальности происхождения задекларированных средств, а также полноты уплаты декларантами и их налоговыми агентами надлежащих сумм налогов в бюджет, Генеральной прокуратурой Украины перед Государственной фискальной Службой Украины инициировано проведение документальных внеплановых проверок по указанным вопросам в отношении 29 народных депутатов Украины.