ГПУ готує подання до ВР про зняття депутатської недоторконності з нардепа-радикала С.Рибалки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Генеральна прокуратура України готує подання до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з народного депутата від “Радикальної партії” Сергія Рибалки, повідомляє УНН з посиланням на власні джерела.
Підставою для внесення подання стала низка кримінальних проваджень проти нардепа та пов’язаних з ним осіб за фактами ухиляння від сплати податків та відмивання коштів.
“Зняття депутатської недоторканності необхідно для того, аби провести з нардепом Рибалкою слідчі дії. Є вагомі підстави вважати, що саме нардеп організував злочинну схему ухиляння від сплати податків”, - зазначив співрозмовник.
За його даними, подання про зняття депутатської недоторканності планується внести до ВР впродовж місяця.
Як раніше повідомляв УНН, за даними ДФС, у злочинній схемі фігурують такі торгові марки як “SEMKI”, “Мачо”, “Козацька розвага” та ін.
Крім того, за даними ГПУ, нардеп С.Рибалка не задекларував понад 32 млн грн.