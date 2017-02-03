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ГПУ готовит представление в ВР о снятии депутатской недоторконности с нардепа-радикала С.Рыбалка

Киев • УНН

 • 19150 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Генеральная прокуратура Украины готовит представление в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата от "Радикальной партии" Сергея Рыбалка, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

ГПУ готовит представление в ВР о снятии депутатской недоторконности с нардепа-радикала С.Рыбалка

Основанием для внесения представления стал ряд уголовных производств против нардепа и связанных с ним лиц по фактам уклонения от уплаты налогов и отмывания средств.

"Снятие депутатской неприкосновенности необходимо для того, чтобы провести с нардепом Рыбалка следственные действия. Есть веские основания полагать, что именно нардеп организовал преступную схему уклонения от уплаты налогов ", - отметил собеседник.

По его данным, представление о снятии депутатской неприкосновенности планируется внести в ВР в течение месяца.

Как ранее сообщал УНН, по данным ГФС, в преступной схеме фигурируют такие торговые марки как "SEMKI", "Мачо", "Казацкое развлечение" и др.

Кроме того, по данным ГПУ, нардеп С.Рыбалка не задекларировал более 32 млн грн .

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