ГПУ: екс-депутату Держдуми РФ І.Пономарьову буде посилена охорона

“Це питання (стосовно посилення охорони екс-депутата Держдуми РФ І.Пономарьова — ред.) буде розглядатися якомога швидше. Тому що свідків ми не маємо права втрачати. Я думаю, що через цей прикрий випадок буде посилена охорона і для Іллі Пономарьова”, — сказала Л.Сарган.

Нагадаємо, за словами Генпрокурора, вбивство екс-депутата Держудми РФ Деніса Вороненкова, це показова страта свідка, який надавав свідчення у справі держзради екс-президента Віктора Януковича.

Як повідомляв УНН, у Києві застрелили колишнього депутата Держдуми РФ Д.Вороненкова.