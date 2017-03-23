ГПУ: экс-депутату Госдумы РФ И.Пономареву будет усилена охрана
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган считает, что будет усилена охрана экс-депутата Государственной Думы РФ Ильи Пономарева. Об этом она сообщила в комментарии УНН.
"Этот вопрос (относительно усиления охраны экс-депутата Госдумы РФ И.Пономарева - ред.) будет рассматриваться как можно быстрее. Потому что свидетелей мы не имеем права терять. Я думаю, что из-за этого досадного случая будет усилена охрана и для Ильи Пономарева", - сказала Л.Сарган.
Напомним, по словам Генпрокурора, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, это показательная казнь свидетеля, который давал показания по делу госизмены экс-президента Виктора Януковича.
Как сообщал УНН, в Киеве застрелили бывшего депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова.