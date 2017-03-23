ГПУ: экс-депутату Госдумы РФ И.Пономареву будет усилена охрана

"Этот вопрос (относительно усиления охраны экс-депутата Госдумы РФ И.Пономарева - ред.) будет рассматриваться как можно быстрее. Потому что свидетелей мы не имеем права терять. Я думаю, что из-за этого досадного случая будет усилена охрана и для Ильи Пономарева", - сказала Л.Сарган.

Напомним, по словам Генпрокурора, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, это показательная казнь свидетеля, который давал показания по делу госизмены экс-президента Виктора Януковича.

Как сообщал УНН, в Киеве застрелили бывшего депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова.