Говорити про розкол “Слуги народу” дуже зарано - Верещук

“Дійсно вважаю, що це була помилка фракції - не проголосувати за програму дій уряду. Але ви знаєте, що стосувалося кадрових питань - ми, наприклад, голосували і 226 знаходили. Що стосується законодавчих ініціатив - теж знаходимо 226. Говорити про розкол дуже зарано, я буду розчаровувати скептиків, які б дуже хотіли, і політичних опонентів. Але, як то кажуть, “шероховатости есть. Работать есть над чем”, - сказала Ірина Верещук.

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Нагадаємо, "Слуги народу" ініціюють засідання фракції на 13 липня.