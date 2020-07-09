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19 березня, 18:42 • 94886 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 135000 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 114665 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 129079 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 133718 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 123812 перегляди

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18 березня, 19:01 • 124283 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Говорити про розкол “Слуги народу” дуже зарано - Верещук

Говорити про розкол “Слуги народу” дуже зарано - Верещук

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Народний депутат фракції “Слуга народу” Ірина Верещук відповіла скептикам і політичним опонентам і зазначила, що говорити про розкол фракції дуже зарано. Про це вона сказала в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

“Дійсно вважаю, що це була помилка фракції - не проголосувати за програму дій уряду. Але ви знаєте, що стосувалося кадрових питань - ми, наприклад, голосували і 226 знаходили. Що стосується законодавчих ініціатив - теж знаходимо 226. Говорити про розкол дуже зарано, я буду розчаровувати скептиків, які б дуже хотіли, і політичних опонентів. Але, як то кажуть, “шероховатости есть. Работать есть над чем”, - сказала Ірина Верещук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ніякого розколу в "Слузі народу" немає - Арахамія

Нагадаємо, "Слуги народу" ініціюють засідання фракції на 13 липня.

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