Говорить о расколе "Слуги народа" очень рано - Верещук

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 27143 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 41897 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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5 марта, 02:32 • 108018 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 117130 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120929 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 157657 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118596 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102939 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Говорить о расколе "Слуги народа" очень рано - Верещук

Говорить о расколе "Слуги народа" очень рано - Верещук

Киев  •  УНН

 • 13269 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук ответила скептикам и политическим оппонентам и отметила, что говорить о расколе фракции очень рано. Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

"Действительно считаю, что это была ошибка фракции - не проголосовать за программу действий правительства. Но вы знаете, что касалось кадровых вопросов - мы, например, голосовали и 226 находили. Что касается законодательных инициатив - тоже находим 226. Говорить о расколе очень рано, я буду разочаровывать скептиков, которые очень хотели, и политических оппонентов. Но, как говорится, "шероховатости есть. Работать есть над чем", - сказала Ирина Верещук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Никакого раскола в "Слуге народа" нет - Арахамия

Напомним, "Слуги народа" инициируют заседание фракции на 13 июля.

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