Готував "референдуми": ДБР затримало заступника мера Херсона з команди сальдо

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"ДБР затримало заступника міського голови Херсону з команди зрадника сальдо (...) який під час тимчасової окупації міста працював на ворога", – ідеться у повідомленні.

За даними ДБР, до вторгнення росії посадовець відповідав за діяльність виконавчих органів міської ради. Після захоплення Херсона він почав працювати на окупантів: відповідав за сферу житлово-комунального господарства, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ та готував приміщення для проведення фейкового референдуму.

"Працівники ДБР затримали посадовця та повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 12 років", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, під час затримання у чоловіка виявили конституцію рф та інші пропагандистські матеріали. Також його перевіряють на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин. Суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо

Правоохоронні органи у Херсоні затримали співробітників слідчого ізолятора, які співпрацювали з окупаційною владою. Вони незаконно утримували українських патріотів під час окупації міста.