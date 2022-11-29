Готовил "референдумы": ГБР задержало заместителя мэра Херсона из команды сальдо
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. По подозрению в коллаборационизме задержан заместитель мэра Херсона из команды предателя владимира сальдо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Детали
"ГБР задержало заместителя городского головы Херсона из команды предателя сальдо (...) который во время временной оккупации города работал на врага", – говорится в сообщении.
По данным ГБР, до вторжения россии чиновник отвечал за деятельность исполнительных органов городского совета. После захвата Херсона он начал работать на оккупантов: отвечал за сферу жилищно-коммунального хозяйства, налаживал оккупационные системы взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ и готовил помещение для проведения фейкового референдума.
"Работники ГБР задержали чиновника и сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет", – говорится в сообщении.
Как отметили, во время задержания у мужчины обнаружили конституцию рф и другие пропагандистские материалы. Также его проверяют на причастность к незаконному обороту оружия и взрывчатым веществам. Суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей.
Напомним
Правоохранительные органы в Херсоне задержали работников следственного изолятора, которые сотрудничали с оккупационными властями. Они незаконно удерживали украинских патриотов во время оккупации города.