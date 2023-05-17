Готуватися до зими найкраще весною - голова Київської ОВА Руслан Кравченко

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Про те, яким буде майбутній опалювальний сезон в Київській області в ексклюзивному коментарі УНН розповів очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Цитата

«Минулий опалювальний сезон був надто важким як для Київщини, так і для всієї України. Ніхто восени 2021 не готувався до війни і не розраховував на звірства ворога. Сьогодні ми звичайно стали більш досвідченими і витривалими. Основна наша мета – не зважаючи на війському агресію і ракетні загрози – розпочати підготовку до наступного опалювального сезону і з його настанням гарантувати тепло і гарячу воду всім споживачам», - сказав Кравченко.

За його словами, мова йде про 7,2 тис. житлових будинків, 587 шкіл, 434 дитсадків, 1037 медзакладів, 1,4 тис. котелень, 0,8 тис. км теплових мереж.

«Де потрібно щось замінити – замінимо, поремонтувати – поремонтуємо. Завдання бути готовими до будь-яких викликів, саме через це вже склали всі графіку контролю за ремонтними роботами. Адже на рівні з відновленням важливо зберегти і експлуатувати на повну потужність ті мережі, які є», - сказав Кравченко.

Додамо

Для належного контролю за ходом підготовки на обласному та місцевому рівнях будуть утворені територіальні штаби. Двічі на місяць Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської облдержадміністрації буде моніторити стан підготовки.

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Контекст

За час минулого опалювального сезону було понад 250 влучань ворога по об’єктах енергосистеми України, що значно ускладнило проходження опалювального сезону та знизило запас міцності енергосистеми загалом.

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