Готовиться к зиме лучше всего весной - глава Киевской ОВА Руслан Кравченко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. О том, каким будет будущий отопительный сезон в Киевской области в эксклюзивном комментарии УНН рассказал глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.
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«Прошлый отопительный сезон был слишком тяжелым как для Киевщины, так и для всей Украины. Никто осенью 2021 года не готовился к войне и не рассчитывал на зверства врага. Сегодня мы конечно стали более опытными и выносливыми. Основная наша цель – несмотря на военную агрессию и ракетные угрозы – начать подготовку к следующему отопительному сезону и с его наступлением гарантировать тепло и горячую воду всем потребителям», - сказал Кравченко.
По его словам, речь идет о 7,2 тыс. жилых домов, 587 школах, 434 детсадах, 1037 медучреждениях, 1,4 тыс. котельных, 0,8 тыс. км тепловых сетей.
«Где нужно что-то заменить – заменим, поремонтировать – поремонтируем. Задача быть готовыми к любым вызовам, именно поэтому уже составили все графики контроля за ремонтными работами. Ведь на уровне с восстановлением важно сохранить и эксплуатировать на полную мощность те сети, которые есть», - сказал Кравченко.
Добавим
Для надлежащего контроля за ходом подготовки на областном и местном уровнях будут образованы территориальные штабы. Дважды в месяц Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Киевской облгосадминистрации будет мониторить состояние подготовки.
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Контекст
За время прошлого отопительного сезона было более 250 попаданий врага по объектам энергосистемы Украины, что значительно усложнило прохождение отопительного сезона и снизило запас прочности энергосистемы в целом.