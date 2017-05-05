Гостям Євробачення допомагатимуть орієнтуватися в столиці 250 волонтерів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Двісті п’ятдесят волонтерів будуть допомагати гостям пісенного конкурсу "Євробачення" орієнтуватися в столиці. Про це на прес-конференції повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації з гуманітарних питань Ганна Старостенко, передає УНН.
“Ми виділили додаткове фінансування на волонтерів, зокрема для посилення волонтерської команди НСТУ — ми набрали 250 молодих осіб зі знанням іноземних мов, які пройшли спеціальні тренування від лондонської школи, саме для того, щоб вони могли допомагати усім, хто знаходиться в місті у найбільш людних місцях, допомагати туристам правильно знайти дорогу, сформувати свій маршрут і відповісти на всі запитання, які можуть у них виникнути”, — сказала Г.Старостенко.
При цьому вона не уточнила, скільки коштів було додатково виділено на ці потреби.
Як повідомляв УНН, під час фіналу Євробачення київське метро працюватиме на три години довше.
Нагадаємо, урочисте відкриття “Євробачення-2017” у Києві відбудеться 7 травня, півфінали 9 та 11, а фінал 13 травня.