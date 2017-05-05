Гостям Евровидения будут помогать ориентироваться в столице 250 волонтеров

“Мы выделили дополнительное финансирование на волонтеров, в частности для усиления волонтерской команды НСТУ — мы набрали 250 молодых людей со знанием иностранных языков, прошедших специальные тренировки лондонской школы, именно из для того, чтобы они могли помогать всем, кто находится в городе в наиболее людных местах, помогать туристам правильно найти дорогу, сформировать свой маршрут и ответить на все вопросы, которые могут у них возникнуть”, - сказала А.Старостенко.

При этом она не уточнила, сколько средств было дополнительно выделено на эти цели.

Как сообщал УНН, во время финала Евровидения киевское метро будет работать на 3 часа дольше.

Напомним, торжественное открытие “Евровидения-2017” в Киеве состоится 7 мая, полуфиналы 9 и 11, а финал 13 мая.