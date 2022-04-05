Гостомель сьогодні: Генштаб ЗСУ показав відео з селища після відходу окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Генштаб ЗСУ показав відео з селища Гостомель на Київщині після відходу окупантів, пише УНН.
На відео видно пошкоджені, зруйновані та згорілі будинки, автомобілі, дороги та зруйновані мости.
Також видно розбиту техніку окупантів.
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