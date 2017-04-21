Чоловіка вбили ножем під час сварки на Кіровоградщині

Згідно з інформацією, 20 квітня до Світловодського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що він виявив тіло свого знайомого з тілесними ушкодженнями.

На місце події прибула група швидкого реагування патрульної поліції. Попередньо поліцейські встановили, що минулого вечора троє друзів вживали алкогольні напої. Через деякий час власник квартири пішов відпочивати, а на кухні залишились двоє гостей.

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Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у сварку, під час якої один завдав іншому два удари ножем в область грудної клітки. Після чого пішов до кімнати спати. Вже вранці господар помешкання побачив тіло потерпілого та викликав працівників поліції.

Наразі зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.