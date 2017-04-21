Мужчину убили ножом во время ссоры в Кировоградской области

Согласно информации, 20 апреля в Светловодский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что он обнаружил тело своего знакомого с телесными повреждениями.

На место происшествия прибыла группа быстрого реагирования патрульной полиции. Предварительно полицейские установили, что вчера вечером трое друзей употребляли алкогольные напитки. Через некоторое время владелец квартиры пошел отдыхать, а на кухне остались двое гостей.

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Между мужчинами возник конфликт, который перерос в ссору, во время которой один мужчина нанес другому два удара ножом в область грудной клетки. После чего пошел в комнату спать. Уже утром хозяин квартиры увидел тело потерпевшего и вызвал сотрудников полиции.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.