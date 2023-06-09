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Горять цистерни і склад з пальним: в російській уфі сталась масштабна пожежа на залізничній станції

Київ • УНН

 • 417806 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. У російській уфі сталась масштабна пожежа на залізничній станції. Як повідомляє Telegram-канал Baza,  спалахнули цистерни та склад із паливно мастильними матеріалами, передає УНН.

Горять цистерни і склад з пальним: в російській уфі сталась масштабна пожежа на залізничній станції

Деталі

Спершу Baza повідомила, що на залізничній станції в уфі сталась пожежа. За попередніми даними, горять цистерни з паливом.

Що стало причиною пожежі наразі невідомо. Декілька пожежних частин виїхали на гасіння пожежі на вокзалі в уфі.

Згодом стало відомо, що крім цистерн з паливом, спалахнув і склад ПММ.

На даний момент на вокзалі в Уфі горять 10 цистерн з паливом та склад ПММ. Площа пожежі – 300 квадратних метрів.

За попередніми даними, постраждалих немає.

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