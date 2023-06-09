Горять цистерни і склад з пальним: в російській уфі сталась масштабна пожежа на залізничній станції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У російській уфі сталась масштабна пожежа на залізничній станції. Як повідомляє Telegram-канал Baza, спалахнули цистерни та склад із паливно мастильними матеріалами, передає УНН.
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Спершу Baza повідомила, що на залізничній станції в уфі сталась пожежа. За попередніми даними, горять цистерни з паливом.
Що стало причиною пожежі наразі невідомо. Декілька пожежних частин виїхали на гасіння пожежі на вокзалі в уфі.
Згодом стало відомо, що крім цистерн з паливом, спалахнув і склад ПММ.
На даний момент на вокзалі в Уфі горять 10 цистерн з паливом та склад ПММ. Площа пожежі – 300 квадратних метрів.
За попередніми даними, постраждалих немає.